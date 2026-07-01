Ouverture du Mémorial de Tavaux à Tavaux-et-Pontséricourt, Eglise Saint-Médard, Tavaux-et-Pontséricourt

Informations pratiques

Ouverture du Mémorial de Tavaux à Tavaux-et-Pontséricourt 19 et 20 septembre Eglise Saint-Médard Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’AMDVMA-Mémorial de Tavaux (1944) vous invite à découvrir le Mémorial départemental des Villages Martyrs de l’Aisne et de son exposition permanente / Films docu-fiction sur les drames de Tavaux, Plomion et Etreux (30-31 août- 2 sept 1944) / Animations en costume d’époque sur la Résistance autour du Mémorial / Visite du « Parcours du Souvenir » dans Tavaux (3 km) sur les principaux lieux du drame à l’aide d’un guide de visite abondamment illustré mis à disposition.

Eglise Saint-Médard 02250 Tavaux et Pontséricourt Tavaux-et-Pontséricourt 02250 Aisne Hauts-de-France

L’AMDVMA-Mémorial de Tavaux (1944) vous invite à découvrir le Mémorial départemental des Villages Martyrs de l’Aisne et de son exposition permanente / Films docu-fiction sur les drames de Tavaux, et…

© AMDVMA-Mémorial de Tavaux