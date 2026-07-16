Informations pratiques

Tavaux-et-Pontséricourt

Exposition à Tavaux-et-Pontséricourt Parachutage au Val Saint Pierre

Tavaux-et-Pontséricourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-19 2026-09-20

Venez voir les résultats d’une fouille archéologique effectuée en forêt du Val Saint Pierre (courant mai) par Alain Nice et l’équipe du Mémorial de Tavaux sur une fosse d’enfouissement de containers de parachutage de la Seconde Guerre…

RV les 29 & 30/08, ainsi que les 5, 6, 12, 13, 19 & 20/09 au Mémorial de Tavaux de 14h30 à 18h30 !

Venez voir les résultats d’une fouille archéologique effectuée en forêt du Val Saint Pierre (courant mai) par Alain Nice et l’équipe du Mémorial de Tavaux sur une fosse d’enfouissement de containers de parachutage de la Seconde Guerre…

RV les 29 & 30/08, ainsi que les 5, 6, 12, 13, 19 & 20/09 au Mémorial de Tavaux de 14h30 à 18h30 ! .

Tavaux-et-Pontséricourt 02250 Aisne Hauts-de-France +33 6 33 50 55 15

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English :

Come see the results of an archaeological excavation conductedin the Val Saint Pierre area (in May) by Alain Nice and the team from the Tavaux Memorial at a burial pit containing parachute containers from World War II.

Join us on August 29 & 30, as well as September 5, 6, 12, 13, 19 & 20 at the Tavaux Memorial from 2:30 p.m. to 6:30 p.m.!

L’événement Exposition à Tavaux-et-Pontséricourt Parachutage au Val Saint Pierre Tavaux-et-Pontséricourt a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays de Laon