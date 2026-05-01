Animation apéro ludique autour des rapaces Tiers-Lieu L’Agora (derrière la serre) Lagord
Animation apéro ludique autour des rapaces Tiers-Lieu L’Agora (derrière la serre) Lagord mercredi 20 mai 2026.
Lagord
Animation apéro ludique autour des rapaces
Tiers-Lieu L’Agora (derrière la serre) 2 rue René Dumont Lagord Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:00:00
fin : 2026-05-20 19:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Le 20 mai de 18h00 à 19h30, venez participer à un moment convivial et ouvert à tous autour de la thématique des rapaces !
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Tiers-Lieu L’Agora (derrière la serre) 2 rue René Dumont Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lagora@atlantech-lr.fr
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English :
On May 20 from 6:00 to 7:30 p.m., come and join us for a fun-filled evening, open to all, on the theme of birds of prey!
L’événement Animation apéro ludique autour des rapaces Lagord a été mis à jour le 2026-05-12 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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