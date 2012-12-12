Spectacle Malgré la distance qui nous sépare La Kanopé Lagord
Spectacle Malgré la distance qui nous sépare La Kanopé Lagord vendredi 22 mai 2026.
Lagord
Spectacle Malgré la distance qui nous sépare
La Kanopé 4 rue du Moulin de Vendôme Lagord Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Malgré la distance qui nous sépare, est un seul-en-scène né d’un bouleversement intime l’AVC de mon père, survenu en 2012.
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La Kanopé 4 rue du Moulin de Vendôme Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@la-kanope.fr
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English :
Despite the distance that separates us, is a one-man show born of an intimate upheaval: my father?s stroke in 2012.
L’événement Spectacle Malgré la distance qui nous sépare Lagord a été mis à jour le 2026-05-10 par Nous La Rochelle
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