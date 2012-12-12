Spectacle Malgré la distance qui nous sépare La Kanopé Lagord

Lagord

Spectacle Malgré la distance qui nous sépare

La Kanopé 4 rue du Moulin de Vendôme Lagord Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Malgré la distance qui nous sépare, est un seul-en-scène né d’un bouleversement intime l’AVC de mon père, survenu en 2012.

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La Kanopé 4 rue du Moulin de Vendôme Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@la-kanope.fr

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English :

Despite the distance that separates us, is a one-man show born of an intimate upheaval: my father?s stroke in 2012.

L’événement Spectacle Malgré la distance qui nous sépare Lagord a été mis à jour le 2026-05-10 par Nous La Rochelle