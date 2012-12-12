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Spectacle Malgré la distance qui nous sépare La Kanopé Lagord

Spectacle Malgré la distance qui nous sépare La Kanopé Lagord vendredi 22 mai 2026.

Lieu : La Kanopé

Adresse : 4 rue du Moulin de Vendôme

Ville : 17140 Lagord

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 12 12 12

Lagord

Spectacle Malgré la distance qui nous sépare

La Kanopé 4 rue du Moulin de Vendôme Lagord Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Malgré la distance qui nous sépare, est un seul-en-scène né d’un bouleversement intime l’AVC de mon père, survenu en 2012.
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La Kanopé 4 rue du Moulin de Vendôme Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact@la-kanope.fr

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English :

Despite the distance that separates us, is a one-man show born of an intimate upheaval: my father?s stroke in 2012.

L’événement Spectacle Malgré la distance qui nous sépare Lagord a été mis à jour le 2026-05-10 par Nous La Rochelle

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