AGENDA · Nantes
Animation artistique, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes
jeudi 9 juillet 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes
Informations pratiques
Animation artistique Jeudi 9 juillet, 16h00 Plaine de jeux La Halvêque Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T16:00:00+02:00 – 2026-07-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T16:00:00+02:00 – 2026-07-09T18:00:00+02:00
Animation artistique
Plaine de jeux La Halvêque 23 Rue Léon Serpollet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Animation artistique artistique atelier
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