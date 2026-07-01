Femmes artistes au musée d’arts de Nantes – Visite, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Femmes artistes au musée d’arts de Nantes – Visite Jeudi 9 juillet, 17h30 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

15 € sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T17:30:00+02:00 – 2026-07-09T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T17:30:00+02:00 – 2026-07-09T19:30:00+02:00

Une visite culturelle et récréative au musée d’arts de Nantes, avec Thomas Grison.

Remises en valeur tardivement dans l’histoire de l’art, les femmes artistes sont souvent, durant des siècles, restées dans l’ombre d’un mari lui-même artiste. C’est le cas pour Virginia Vezzi ou Sonia Delaunay. D’autres, comme Tamara de Lempicka, très représentée à Nantes, ou Claude Cahun ont ouvert plus grand encore cette voie si difficilement tracée par d’autres. C’est à cette fascinante histoire dans l’histoire que Thomas Grison vous convie, à travers les œuvres d’artistes comme Judit Reigl, Suzanne Valadon ou encore Joan Mitchell.

Durée de la visite : 1h45-2h00

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44400 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « tom.nomad@wanadoo.fr »}]

Une visite culturelle et récréative au musée d’arts de Nantes

Judith – de Virginia Da Vezzi (tableau réalisé entre 1624 et 1626) © Cécile Clos/Musée d’arts de Nantes