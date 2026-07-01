La Paillote Voyageuse 2026 #3 : Guacamole Mambo + Smokee Monkeys, Maison de quartier Bottière, Nantes

Informations pratiques

La Paillote Voyageuse 2026 #3 : Guacamole Mambo + Smokee Monkeys Jeudi 9 juillet, 18h00 Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T18:00:00+02:00 – 2026-07-09T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T18:00:00+02:00 – 2026-07-09T21:00:00+02:00

La Paillote Voyageuse, c’est un rendez-vous culturel incontournable dans les quartiers Est de Nantes.

Les équipes de l’Accoord vous proposent des “apéros-concerts” gratuits dans l’espace public en partenariat avec les acteurs culturels du territoire. En tout, 8 soirées concerts sont proposées en itinérance dans les quartiers nantais.

Ensuite, place à la détente et à la musique pour profiter des belles soirées d’été :

Guacamole Mambo :https://www.instagram.com/guacamolemambofanfare/

Smokee Monkeys

Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/maisondequartier.doulon »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/maisondequartierdoulon/ »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 110 Followers, 4 Following, 6 Posts – See Instagram photos and videos from Guacamole Mambo (@guacamolemambofanfare) », « type »: « rich », « title »: « Guacamole Mambo (@guacamolemambofanfare) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.75761-19/504099054_17847501921498714_3427127686008990086_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=109&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=wOMFoODDXm8Q7kNvwGi4FnR&_nc_oc=AdoEYtb8-JMpjY-21m4oI9LiF5CTbb41DRrXzNfW3JJDHOlPoggfFejpLeWrTl4ASw0&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_gid=AEbaZP3Yd8Zi4vJoRzJlEA&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af_aKzJGPQmTi0uzKlA4k25TQT6nEJN729_wOK3IJV6reQ&oe=6A2DE249 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/guacamolemambofanfare/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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La Paillote Voyageuse revient pour ambiancer les quartiers Est avec des apéros, concerts hauts en couleur et en musique ! musique nantes