Animation « Atelier Mobilité », Esplanade de Sainte Cécile, Sainte-Cécile-Plage

Animation « Atelier Mobilité » Samedi 9 mai, 14h30, 15h00 Esplanade de Sainte Cécile Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T15:30:00+02:00

Cet atelier propose une initiation ludique et accessible à la mobilité douce. Des vélos seront mis à disposition pour permettre à chacun de s’exercer en toute sécurité, travailler l’équilibre, la maîtrise du vélo et les bons réflexes de circulation.

En complément, repartez avec votre smoothie réalisé en pédalant grâce au vélo‑mixeur, et profitez d’un atelier de réparation pour apprendre à entretenir votre vélo, diagnostiquer les petites pannes et recevoir de bons conseils pour rouler en toute sérénité.

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Découverte et pratique du vélo / ateliers réparation de vélos / animation vélo smoothie