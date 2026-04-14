Balade en vélo, Esplanade de Sainte Cécile, Sainte-Cécile-Plage

Balade en vélo Samedi 16 mai, 15h00 Esplanade de Sainte Cécile Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T15:00:00+02:00 – 2026-05-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-16T15:00:00+02:00 – 2026-05-16T16:30:00+02:00

Partez en famille pour une balade à vélo conviviale à la découverte des incontournables de Sainte‑Cécile. Ce parcours accessible à tous vous emmènera à travers les paysages emblématiques de la station, entre nature préservée, points de vue incontournables et petites pépites locales. Une sortie idéale pour partager un moment simple, respirer au grand air et redécouvrir Sainte‑Cécile autrement, au rythme du vélo.

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A la découverte des incontournables de Sainte Cécile

M. Lachant