Animation au Bar des Sports Bar des Sports Montlieu-la-Garde

Informations pratiques

Montlieu-la-Garde

Animation au Bar des Sports

Bar des Sports 2 rue de la Libération Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 02:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Animation et Restauration au Bar des Sports avec le groupe Katrafay.

Moules marinières et Frites maison.

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Bar des Sports 2 rue de la Libération Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 44 96

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English :

Entertainment and dining at the Bar des Sports with the band Katrafay.

Mussels marinières and homemade fries.

L’événement Animation au Bar des Sports Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-07-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge