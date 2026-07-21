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Animation au Bar des Sports Bar des Sports Montlieu-la-Garde

samedi 8 août 2026 · Bar des Sports · Montlieu-la-Garde

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Bar des Sports
Adresse
2 rue de la Libération
Ville
17210 Montlieu-la-Garde
Département
Charente-Maritime
Tarif

Montlieu-la-Garde

Animation au Bar des Sports

Bar des Sports 2 rue de la Libération Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 02:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Animation et Restauration au Bar des Sports avec le groupe Katrafay.
Moules marinières et Frites maison.
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Bar des Sports 2 rue de la Libération Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 44 96 

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English :

Entertainment and dining at the Bar des Sports with the band Katrafay.
Mussels marinières and homemade fries.

L’événement Animation au Bar des Sports Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-07-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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