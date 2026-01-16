Concert des Eurochestries tout vent Montlieu-la-Garde

Concert des Eurochestries

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:30:00

fin : 2026-08-02 21:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Concert d’orchestres symphoniques (ou à cordes), des chorales et des ensembles de musique de chambre de jeunes âgés de 15 à 25 ans, de haut niveau venant de différents pays du monde entier à découvrir dans notre théâtre de verdure

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org

English :

A concert of symphony orchestras (or string orchestras), choirs and chamber music ensembles for young people aged 15 to 25, of the highest calibre, from countries all over the world, to be discovered in our Théâtre de Verdure

