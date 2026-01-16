Bain de forêt tout vent Montlieu-la-Garde

Bain de forêt

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Un moment de connexion avec la nature .

Marche lente et contemplative , afin de retrouver un état de paix tout en se reconnectant à ses sens.

Sentir la caresse de la brise sur votre peau , écouter l’appel des oiseaux, contempler le mouvement des branches.

.

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A moment of connection with nature.

A slow, contemplative walk to rediscover a state of peace while reconnecting with your senses.

Feel the caress of the breeze on your skin, listen to the call of the birds, contemplate the movement of the branches.

L’événement Bain de forêt Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-16 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime