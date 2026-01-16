impression feuilles tout vent Montlieu-la-Garde

impression feuilles

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:00:00

fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Réalisation d’une oeuvre d’art végétale .

Sortie sur site pour ramasser les feuilles puis impression des empreintes sur une feuille noire

.

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creation of a work of plant art.

Outing to the site to collect the leaves, then printing the prints on a black sheet of paper

L’événement impression feuilles Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-16 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime