Marché nocturne et concert des Estivales tout vent Montlieu-la-Garde

Marché nocturne et concert des Estivales

Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 00:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Soirée festive autour de la gastronomie , et de l’artisanat

Puis à 21h concert gratuit des Estivales

En plein air

.

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org

English :

Festive evening of gastronomy and handicrafts

Then, at 9 p.m., a free Estivales concert

In the open air

