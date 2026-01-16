Marché nocturne et concert des Estivales tout vent Montlieu-la-Garde
Marché nocturne et concert des Estivales tout vent Montlieu-la-Garde vendredi 7 août 2026.
Marché nocturne et concert des Estivales
tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00
2026-08-07
Soirée festive autour de la gastronomie , et de l’artisanat
Puis à 21h concert gratuit des Estivales
En plein air
tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org
English :
Festive evening of gastronomy and handicrafts
Then, at 9 p.m., a free Estivales concert
In the open air
