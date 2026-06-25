Animation au Logis Les Légumes du logis EARL LOGIS DE MORTIER Val-d’Auge
vendredi 10 juillet 2026 · EARL LOGIS DE MORTIER · Val-d'Auge
Informations pratiques
Val-d’Auge
Animation au Logis Les Légumes du logis
EARL LOGIS DE MORTIER Anville Val-d’Auge Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-10 12:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Le vendredi 10 juillet venez faire votre marché 100% local. Vous y trouverez fruits et légumes mais également viandes, produits laitiers, fromages, farine, vins, œufs, huile, miel. de nos producteurs locaux
.
EARL LOGIS DE MORTIER Anville Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 62 22 leslegumesdulogis16170@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Friday, July 10, come shop at our 100% local market. You’ll find fruits and vegetables, as well as meat, dairy products, cheese, flour, wine, eggs, oil, and honey from our local producers.
L’événement Animation au Logis Les Légumes du logis Val-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Rouillacais
À voir aussi à Val-d'Auge (Charente)
- Animation au Logis Les Légumes du logis EARL LOGIS DE MORTIER Val-d’Auge 4 juillet 2026
- Balade vélo gourmande Les légumes du Logis EARL LOGIS DE MORTIER Val-d’Auge 7 juillet 2026
- Les apéros fermiers Anville Val-d’Auge 16 juillet 2026
- Animation au Logis Les Légumes du logis EARL LOGIS DE MORTIER Val-d’Auge 17 juillet 2026
- Atelier création de fromage de chèvre en famille le bardonneau Val-d’Auge 20 juillet 2026