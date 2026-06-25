Animation au Logis Les Légumes du logis EARL LOGIS DE MORTIER Val-d’Auge

Informations pratiques

Val-d’Auge

Animation au Logis Les Légumes du logis

EARL LOGIS DE MORTIER Anville Val-d’Auge Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:30:00

fin : 2026-07-10 12:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Le vendredi 10 juillet venez faire votre marché 100% local. Vous y trouverez fruits et légumes mais également viandes, produits laitiers, fromages, farine, vins, œufs, huile, miel. de nos producteurs locaux

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EARL LOGIS DE MORTIER Anville Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 62 22 leslegumesdulogis16170@gmail.com

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English :

On Friday, July 10, come shop at our 100% local market. You’ll find fruits and vegetables, as well as meat, dairy products, cheese, flour, wine, eggs, oil, and honey from our local producers.

L’événement Animation au Logis Les Légumes du logis Val-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Rouillacais