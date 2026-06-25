Les apéros fermiers Anville Val-d’Auge

Informations pratiques

Val-d’Auge

Les apéros fermiers

Anville 355 rue du Meunier Val-d’Auge Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 21:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Apéro Fermier la Chèvre et le Chou, association locale qui promeut le bien manger et l’animation sur le territoire vous propose un apéro à la ferme, à partager entre amis ou en famille

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Anville 355 rue du Meunier Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 93 29 25 labulledechevre@gmail.com

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English :

Ap%E9ro Fermier: La Ch%E8vre et le Chou, a local organization that promotes healthy eating and community events in the area, invites you to enjoy an aperitif at the farm, to share with friends or family

L’événement Les apéros fermiers Val-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Rouillacais