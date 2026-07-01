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AGENDA · Lagord

Animation Bal Populaire avenue de Lagord Lagord

lundi 13 juillet 2026 · avenue de Lagord · Lagord

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
avenue de Lagord
Adresse
Parc Charier
Ville
17140 Lagord
Département
Charente-Maritime
Tarif

Lagord

Animation Bal Populaire

avenue de Lagord Parc Charier Lagord Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Venez partager une soirée festive, conviviale et pleine de bonne humeur lors du Bal Populaire !
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avenue de Lagord Parc Charier Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 62 00 

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English :

Come join us for a festive, friendly evening full of good cheer at the Bal Populaire!

L’événement Animation Bal Populaire Lagord a été mis à jour le 2026-06-30 par Nous La Rochelle

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