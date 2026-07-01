AGENDA · Lagord
Animation Bal Populaire avenue de Lagord Lagord
lundi 13 juillet 2026 · avenue de Lagord · Lagord
Informations pratiques
Lagord
Animation Bal Populaire
avenue de Lagord Parc Charier Lagord Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez partager une soirée festive, conviviale et pleine de bonne humeur lors du Bal Populaire !
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avenue de Lagord Parc Charier Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 62 00
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English :
Come join us for a festive, friendly evening full of good cheer at the Bal Populaire!
L’événement Animation Bal Populaire Lagord a été mis à jour le 2026-06-30 par Nous La Rochelle
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