Animation Bibliothèque Buissonnière Rue Eugène Freyssinet Saint-Brieuc
jeudi 9 juillet 2026 · Rue Eugène Freyssinet · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Animation Bibliothèque Buissonnière
Rue Eugène Freyssinet Bois Boissel Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Cette bibliothèque éphémère vous invite à prendre le temps d’écouter une histoire ou lire une revue à l’ombre des arbres. .
Rue Eugène Freyssinet Bois Boissel Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 19
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English :
L’événement Animation Bibliothèque Buissonnière Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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