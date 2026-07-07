UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Brieuc

Animation Bibliothèque Buissonnière Rue Eugène Freyssinet Saint-Brieuc

jeudi 9 juillet 2026 · Rue Eugène Freyssinet · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue Eugène Freyssinet
Adresse
Bois Boissel
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Animation Bibliothèque Buissonnière

Rue Eugène Freyssinet Bois Boissel Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Cette bibliothèque éphémère vous invite à prendre le temps d’écouter une histoire ou lire une revue à l’ombre des arbres.   .

Rue Eugène Freyssinet Bois Boissel Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 19 

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English :

L’événement Animation Bibliothèque Buissonnière Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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