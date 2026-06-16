Mercredis de l’Orgue Place du Général de Gaulle Saint-Brieuc
Mercredis de l’Orgue Place du Général de Gaulle Saint-Brieuc mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Brieuc
Mercredis de l’Orgue
Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Festival dont le but est de faire découvrir à tous la culture musicale axée autours de l’orgue.
En juillet
– 8 juillet 2026 (Cathédrale Saint-Étienne) Fabien Chouraki Saxo et Orgue
– 15 juillet 2026 (Cathédrale Saint-Étienne) Francis Jacob Orgue
– 22 juillet 2026 (Cathédrale Saint-Étienne) Alma Bettencourt Orgue
– 29 juillet 2026 (Cathédrale Saint-Étienne) Trio Baron Bombarde, harpe et orgue .
Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Mercredis de l’Orgue Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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