Balade contée avec Victor Bréon-Fillet de la Fabrique à Histoires Saint-Brieuc mercredi 8 juillet 2026.

Saint-Brieuc

Balade contée avec Victor Bréon-Fillet de la Fabrique à Histoires

Esplanade Nelson Mandela Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Nos petits et grands héros !

La médiathèque vous propose une petite randonnée en famille durant laquelle les enfants pourront collecter des indices afin de découvrir un trésor ! Sur le chemin, Victor nous contera de drôles d’histoires… .

Esplanade Nelson Mandela Saint-Brieuc 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 20

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English :

L’événement Balade contée avec Victor Bréon-Fillet de la Fabrique à Histoires Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme