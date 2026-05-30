Balade contée avec Victor Bréon-Fillet de la Fabrique à Histoires Saint-Brieuc
Balade contée avec Victor Bréon-Fillet de la Fabrique à Histoires Saint-Brieuc mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Brieuc
Balade contée avec Victor Bréon-Fillet de la Fabrique à Histoires
Esplanade Nelson Mandela Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Nos petits et grands héros !
La médiathèque vous propose une petite randonnée en famille durant laquelle les enfants pourront collecter des indices afin de découvrir un trésor ! Sur le chemin, Victor nous contera de drôles d’histoires… .
Esplanade Nelson Mandela Saint-Brieuc 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 20
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L’événement Balade contée avec Victor Bréon-Fillet de la Fabrique à Histoires Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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