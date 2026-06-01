Visite Guidée Villa Rohannec’h, Entre la Ville et le Port Villa Rohannec’h Saint-Brieuc
Visite Guidée Villa Rohannec’h, Entre la Ville et le Port Villa Rohannec’h Saint-Brieuc lundi 29 juin 2026.
Saint-Brieuc
Visite Guidée Villa Rohannec’h, Entre la Ville et le Port
Villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
Venez à la rencontre de ce lieu patrimonial incontournable de la cité briochine. La visite se terminera par les salons au rez-de-chaussée du bâtiment et par l’évocation de l’activité contemporaine de la villa devenue maison-atelier pour les artistes.
Sur réservation auprès des Archives municipales. .
Villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 32 94
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L’événement Visite Guidée Villa Rohannec’h, Entre la Ville et le Port Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-28 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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