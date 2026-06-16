Sortie de résidence | Judith Bordas Villa Rohannec’h Saint-Brieuc
Sortie de résidence | Judith Bordas Villa Rohannec’h Saint-Brieuc mercredi 1 juillet 2026.
Judith Bordas travaille sur des objets sonores mêlant fiction et documentaire. Ses productions radiophoniques sont accompagnées et diffusées par France Culture, la RTBF et la RTS et font l’objet de diffusions ou d’écoutes immersives lors de festivals ou de programmations théâtrales. Accueillie en résidence en 2025 à la Villa Rohannec’h pour la “Fabrique du silence”, elle prolonge son travail de création sonore sur les voix des femmes : celles qui ont habité la villa, autrefois école ménagère, et celles d’aujourd’hui, jeunes filles et femmes dans leur rapport à l’espace domestique et leur désir de fugues.
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