Sortie de résidense | Horizon crépuscule, dans l’entre monde , collectif Ambitus Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Sortie de résidense | Horizon crépuscule, dans l’entre monde , collectif Ambitus

Villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Performance de danse contemporaine et de création sonore live.

Le chorégraphe et danseur Jean-Christophe Maas, proposera avec ses deux complices, la danseuse Céline Bird et le créateur sonore Jérémie Moreau, une performance dans le parc de Rohannec’h à la tombée de la nuit.

Cette performance s’articule autour de l’interaction entre les corps, le son et l’espace naturel au crépuscule. La pièce convie les publics dans un espace de transition, un entre deux-monde où les conventions tombent et les chemins de l’inconscient s’ouvrent. Au travers d’une multiplicité de tableaux ce sont des états qui sont convoqués (joie, frénésie, doute, colère, mélancolie, sérénité..) et une connexion au moi profond, secret, caché. Le crépuscule est le moment privilégié où le monde naturel et les univers mythologiques se fondent. Le public expérimente une immersion totale. La performance lors des représentations se déroulera en forêt ou dans un parc, à l’heure du crépuscule, où la transition entre jour et nuit devient palpable. Les arbres, rochers, végétaux, les silhouettes naturelles et la lumière déclinante deviendront les partenaires de la performance. .

Villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 32 94

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L’événement Sortie de résidense | Horizon crépuscule, dans l’entre monde , collectif Ambitus Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme