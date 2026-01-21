Concert Fin d’Année Jean-Nicolas Salle de Robien Saint-Brieuc

Concert Fin d’Année Jean-Nicolas

Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-06-16 18:30:00

fin : 2026-06-16 20:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Des choeurs, de la danse, de la joie et du partage ! .

Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99

