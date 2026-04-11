Exposition Guy Le Meaux Le Linteau Rouge Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Exposition Guy Le Meaux

Le Linteau Rouge 9 Rue Jouallan Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :

2026-06-10

GUY LE MEAUX

Né à Hennebont, près de Lorient (Morbihan) en 1947, Guy Le Meaux est issu d’un monde en bordure de l’Océan, habité des monuments de la Préhistoire, Les titres de ses oeuvres que l’artiste écrit parfois d’abord en breton disent la première origine de sa peinture, Ainsi Maen-Sonn, pierre dressée, Stèle. Guy Le Meaux étudie à l’Ecole des Beaux-arts de Lorient (dans l’atelier de Gérard Gautron) à la fin des années 1960 < A dix-huit ans je fus happé par la peinture >. Puis il étudie à l’Ecole Nationale des Beaux-arts de Paris.De 1972 à 1975 il réside à la Casa de Velazquez, à Madrid. Les hauts-plateaux de Castille, la sculpture polychrome du Siècle d’or espagnol, les chefs d’oeuvre du Musée du Prado, notamment les peintures de Ribera, de Zurbaran, les grands Portrails équestres de Vélasquez, offrent une seconde origine à sa vocation de peintre.De 1975 à 1977, Guy Le Meaux est pensionnaire de la Villa Médicis, à Rome, mais, au retour de Rome, il s’installe solitairement à Saint-Thomas-de-Conac (1977-1981): la visite des églises de Saintonge (architecture et sculpture) se superpose à la connaissance de l’art roman qu’il a pu admirer en Toscane et dans les Pouilles. Peut-être aussi la lumière de l’estuaire et des rives de la Gironde lui rappelle-t-elle celle des rias du Sud de la Bretagne, les estuaires de la Laïta et du Blavet..

L’œuvre de Guy Le Meaux assume les exigences de la Peinture la profondeur intérieure, la profondeur dans l’Histoire, une vision large, et très singulière, de la modernité et des contemporains, la vastitude des thèmes et des genres le paysage, le portrait, l’architecture, mais aussi la carte et la lettre. L’artiste aborde cette variété < thématique > avec toute l’amplitude des moyens et des supports dont dispose l’art de peindre, de dessiner, de découper, d’assembler et de coller .. peinture à l’huile sur toile ou sur bois, huile sur papier, gouache, aquarelle, pastel, graphite, crayon de couleur, fusain, pastel à l’huile, pastel à la cire, encre… .

Le Linteau Rouge 9 Rue Jouallan Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 47 90 52 41

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L’événement Exposition Guy Le Meaux Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme