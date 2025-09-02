Théâtre Y’a Pas de Raison de Paniquer ! Place de la Résistance Saint-Brieuc

Théâtre Y’a Pas de Raison de Paniquer ! Place de la Résistance Saint-Brieuc samedi 13 juin 2026.

Théâtre Y’a Pas de Raison de Paniquer !

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Trac et Entr’acte

Pour célébrer la fin de leur association à La Passerelle trois saisons durant, le Collectif OS’O embarque une quinzaine de volontaires dans la préparation d’une visite décalée du Petit Théâtre, élaborée à partir d’anecdotes et d’improvisations. Venez encourager les comédiens pour cette représentation… si elle a lieu. Car un invité surprise risque fort de s’incruster à la fête le trac !

Spectacle conseillé à partir de 10 ans. .

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Y’a Pas de Raison de Paniquer ! Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme