Balade Théâtralisée Ceci N’Est Pas un Musée Place de la Résistance Saint-Brieuc

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-06-11 21:00:00

fin : 2026-06-11 22:00:00

2026-06-11

Faites le mur

Chaussez vos baskets, prenez votre casquette, n’oubliez pas votre crème solaire et surtout… levez la tête. Le Collectif OS’O vous emmène en promenade dans les rues de Saint-Brieuc, autour d’une visite théâtralisée qui prendra pour support les oeuvres de street-artistes. Avec, en prime, ce petit brin de folie qui caractérise bien nos guides !

Une exploration colorée et insolite de cette incroyable galerie à ciel ouvert.

Spectacle conseillé à partir de 10 ans. .

