Food-tour Balade gourmande à Saint-Brieuc Office de Tourisme Saint-Brieuc
Food-tour Balade gourmande à Saint-Brieuc Office de Tourisme Saint-Brieuc jeudi 11 juin 2026.
Saint-Brieuc
Food-tour Balade gourmande à Saint-Brieuc
Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Réservez une visite guidée gourmande de Saint-Brieuc. A mi-chemin entre déjeuner itinérant et visite guidée le Food Tour est un savoureux mélange de partage, de rencontres, d’histoire des lieux et de spécialités locales briochines et bretonnes !
A travers une déambulation gourmande dans le centre-ville de Saint-Brieuc, vous irez à la rencontre de commerçants de bouche et restaurateurs passionnés souhaitant vous faire découvrir leurs savoir-faire et leurs produits incontournables. Durant ce parcours, votre guide vous partagera également ses connaissances sur la gastronomie locale.
Infos pratiques
Durée de 3h à 3h40
7 à 8 dégustations
Prévoir une gourde
Prévenir l’Office de Tourisme en amont en cas d’allergie, de régime particulier ou d’intolérance.
Portions généreuses (nous vous conseillons de manger léger le matin)
Conseillée à partir de 15 ans
Sur réservation
Vous aurez l’occasion de découvrir les produits des commerces suivants* Le Comptoir de la Crêpe, la poissonnerie Flomer, la Cave des Champs, La Fromagerie de la Poste, la Duchesse de Rohan, la chocolaterie pâtisserie confiserie Jérôme Pinel, Johann Dubois artisan chocolatier breton, la Biscuiterie Brieuc.
(* Liste des commerçants participants susceptible d’être modifiée selon ouverture des commerces). .
Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Food-tour Balade gourmande à Saint-Brieuc Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
- Le PHARE monte le son Espace Part’AgeS Saint-Brieuc 5 juin 2026
- LA MAISON TELLIER LOUISE PAPIER BONJOUR MINUIT Saint-Brieuc 5 juin 2026
- Théâtre Le Festival des Amateurs #12 Théâtre de Poche Saint-Brieuc 5 juin 2026
- Rencontres pédagogiques & artistiques Villa Rohannec’h Saint-Brieuc 5 juin 2026
- Visite du parc de la préfecture des Côtes-d’Armor, Parc de la préfecture des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc 5 juin 2026