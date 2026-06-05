Food-tour Balade gourmande à Saint-Brieuc Office de Tourisme Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Food-tour Balade gourmande à Saint-Brieuc

Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Réservez une visite guidée gourmande de Saint-Brieuc. A mi-chemin entre déjeuner itinérant et visite guidée le Food Tour est un savoureux mélange de partage, de rencontres, d’histoire des lieux et de spécialités locales briochines et bretonnes !

A travers une déambulation gourmande dans le centre-ville de Saint-Brieuc, vous irez à la rencontre de commerçants de bouche et restaurateurs passionnés souhaitant vous faire découvrir leurs savoir-faire et leurs produits incontournables. Durant ce parcours, votre guide vous partagera également ses connaissances sur la gastronomie locale.

Infos pratiques

Durée de 3h à 3h40

7 à 8 dégustations

Prévoir une gourde

Prévenir l’Office de Tourisme en amont en cas d’allergie, de régime particulier ou d’intolérance.

Portions généreuses (nous vous conseillons de manger léger le matin)

Conseillée à partir de 15 ans

Sur réservation

Vous aurez l’occasion de découvrir les produits des commerces suivants* Le Comptoir de la Crêpe, la poissonnerie Flomer, la Cave des Champs, La Fromagerie de la Poste, la Duchesse de Rohan, la chocolaterie pâtisserie confiserie Jérôme Pinel, Johann Dubois artisan chocolatier breton, la Biscuiterie Brieuc.

(* Liste des commerçants participants susceptible d’être modifiée selon ouverture des commerces). .

Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Food-tour Balade gourmande à Saint-Brieuc Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme