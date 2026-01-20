Concert Hollie Cook Place Nina Simone Saint-Brieuc

Concert Hollie Cook

Place Nina Simone Bonjour Minuit Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 23:59:00

2026-04-04

Hollie Cook, figure incontournable du reggae contemporain, fait son retour avec un nouveau chapitre lumineux de sa carrière. Porté par une écriture authentique et un son tropical irrésistible, découvrez son nouvel album sur scène !

Hollie Cook est de retour avec son cinquième album et donne à son reggae une couleur tropical pop. La chanteuse explore l’amour, la vulnérabilité et la confiance en soi avec des mélodies entraînantes, sa voix toujours délicate et une grande ouverture émotionnelle. Elle y raconte des histoires à la fois magiques et mélancoliques, réconfortantes et déchirantes. Avec pour objectif d’être aussi fidèle que possible à la musique qu’elle aime, ses influences variées nourrissent son écriture sobre et lumineuse. On y retrouve donc tout son univers le reggae bien sûr, mais aussi la pop féminine et l’influence londonienne de sa scène punk ou de sa culture sound system. Un retour aux sources pour Hollie Cook, qui distille et affine un son reggae chatoyant qui saura conquérir votre cœur, comme il a conquis le sien. .

