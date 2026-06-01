Concert Rue Liddy Place Nina Simone Saint-Brieuc
Concert Rue Liddy Place Nina Simone Saint-Brieuc mercredi 10 juin 2026.
Saint-Brieuc
Concert Rue Liddy
Place Nina Simone Bonjour Minuit Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Si vous aimez Vendredi Sur Mer, Cléa Vincent, Voyou.
La soirée Inclubateur est un coup de projecteur sur un projet artistique en cours de professionnalisation, repéré dans nos studios. Découvrez Rue Liddy, duo hybride machines guitares et son univers électro pop !
RUE LIDDY
Né dans le fracas des machines et le silence des allées vides, Rue Liddy est un duo qui fusionne new wave et électro. Sur scène, ils déploient un univers cinématographique où le français devient une texture sonore, évoquant des souvenirs d’été sous les réverbères. .
Place Nina Simone Bonjour Minuit Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Concert Rue Liddy Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-28 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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