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Soirée jeux Espace Part’Âges Espace Part’AgeS Saint-Brieuc

Soirée jeux Espace Part’Âges Espace Part’AgeS Saint-Brieuc vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Espace Part'AgeS

Adresse : 7 rue de la Croix

Ville : 22190 Saint-Brieuc

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Saint-Brieuc

Soirée jeux Espace Part’Âges

Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Apportez vos jeux préférés ou laissez-vous surprendre par des pépites à découvrir ! Petit.es
et grand.es, c’est ouvert à toutes et tous ! RDV à 18h30 pour tester un jeu long.   .

Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48 

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English :

L’événement Soirée jeux Espace Part’Âges Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-28 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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