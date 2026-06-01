Soirée jeux Espace Part’Âges Espace Part’AgeS Saint-Brieuc
Soirée jeux Espace Part’Âges Espace Part’AgeS Saint-Brieuc vendredi 12 juin 2026.
Saint-Brieuc
Soirée jeux Espace Part’Âges
Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Apportez vos jeux préférés ou laissez-vous surprendre par des pépites à découvrir ! Petit.es
et grand.es, c’est ouvert à toutes et tous ! RDV à 18h30 pour tester un jeu long. .
Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48
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English :
L’événement Soirée jeux Espace Part’Âges Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-28 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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