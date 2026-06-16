Ateliers d’écriture et mise en voix avec Judith Bordas Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Dans le cadre de sa résidence à la Villa Rohannec’h, Judith Bordas, autrice et réalisatrice sonore propose un atelier d’écriture et de mise en voix autour de la notion de fugue, à destination d’un groupe de femmes. À partir de récits réels ou imaginaires, les participantes seront invitées à construire ensemble une forme chorale mêlant voix, fiction et souvenirs. Une lecture publique légère viendra clôturer l’aventure.

Atelier d’écriture

Jeudi 25 juin, de 18h à 20h

Atelier mise en voix

Mardi 30 juin, de 18h à 20h30

Aucune expérience préalable n’est requise, simplement l’envie de se retrouver et d’explorer ensemble.

> À partir de 12 ans

> Gratuit / Inscription à villa.rohannech@cotesdarmor.fr

> Merci de prévoir d’arriver 15 mins avant le début des ateliers