Saint-Brieuc

Fête de la Musique Plédran

Place de la Mairie Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 23:59:00

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique

19H00 -19H15 ORCHESTRE A L’ECOLE ouverture de la Fête de la Musique par la classe Orchestre de l’école des Coteaux accompagnée des professeurs de l’association musicale

19H20-20H20 ASSOCIATION MUSICALE place aux musiciens en herbe de l’association musicale de Plédran

20H30-20H45 ASSOCIATION LIMANIYA les élèves de l’association Limaniya nous proposent des chorégraphies sur des rythmes africains avec leur professeur, danseur et chorégraphe Boureima Kienou

20h50 à 21h15 POL jeune rappeur talentueux à découvrir sur la scène plédranaise.

21H30-22H15 EMEZI EMEZI est un duo électro-pop dansant et solaire

Le duo est composé de Elise Desbordes (chant, piano) et Perynn Bleunven (chant, percussions). Elles écrivent des chansons en bretons sur des sons pop, hip hop et RnB, jazz.

Harmonies vocales et groove endiablé, bienvenue dans l’univers.

22H30-23H15 SHAYNA SUN & OUSMANE

OUSMANE est un chanteur franco-malien aux influences reggae, dub, afro & sonorités urbaines, membre du groupe Jamanah (Victoires du Reggae 2019). Il propose des titres puissants, engagés et sans frontières dans la présentation de son nouvel ep DONNE.

SHAYNA SUN est une artiste reggae/hip-hop à l’énergie solaire. Elle porte des messages de paix, de liberté et de spiritualité. Une voix engagée et vibrante à découvrir sur scène.

23H30-00H15 BADD659

BADD659 est un groupe qui déménage, des artistes qui font bouger sur des reprises rock. .

Place de la Mairie Saint-Brieuc 22960 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 30 30

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English :

L’événement Fête de la Musique Plédran Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-04-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme