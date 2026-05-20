Rencontres pédagogiques & artistiques Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

La Villa Rohannec’h propose une programmation croisée avec les enjeux du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques (SDEA) consacrée à deux rencontres pédagogiques à destination des enseignants et musiciens professionnels / amateurs.

Une journée d’échanges sur l’enseignement et la pratique musicale:

Le service Action Culturelle du Département et la Villa Rohannec’h proposent deux journées exceptionnelles à l’occasion de la création et de l’édition de la pièce pour violoncelle « OUPS Duo contemporain aux effets extra-ordinaires pour violoncelles » (Éd. Combre) par Frédéric Borsarello. Violoncelliste de renom et grand pédagogue, Frédéric Borsarello a composé cette pièce, dont la genèse revient à Barbara Boccoli (professeure de violoncelle), pour des élèves des écoles de musique du Moulin à sons de Loudéac, de l’École de Musique Danse et Théâtre du Kreiz Breizh et de l’école de musique du Pays du Roi Morvan. Durant cette journée les échanges seront consacrés d’une part, aux liens entre l’enseignement et la création artistique et, d’autre part, à la question de la gestion du corps et des émotions dans les pratiques musicales.

10h-12h : Rencontre et échanges avec Frédéric Borsarello, violoncelliste, pédagogue, compositeur.

14h-16h30 : Diffusion du documentaire Korpus réalisé par Michèle Pierre, violoncelliste, et discussions.

« Korpus » est une série documentaire réalisée par Michèle Pierre du Duo Brady qui présente sept portraits d’artistes par le prisme de leur corps. Des blessures dues à la pratique instrumentale au plaisir ressenti sur scène en passant par la gestion du trac, « Korpus » propose de requestionner la place du corps dans les pratiques musicales de notre société et de donner un autre éclairage au travail des artistes.