Concert Thélonius Monk Villa Carmélie Saint-Brieuc vendredi 22 mai 2026.
Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
2026-05-22
Concert-conférence sur Thélonius Monk.
Ludovic Ernault, sax alto
Simon Martineau, guitare. .
Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99
