Spectacle Amazones 2.0 Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Spectacle Amazones 2.0

Villa Rohannec’h 9 Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21 19:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Cie SLC, avec Soa Le Clec’h, Speedy Gwadalez, Lhatsun Lé, Michiko Fou.

Accueil Studio de la Compagnie SLC. L’équipe artistique finalise l’écriture chorégraphique de la pièce AMAZONES 2.0, entamée en 2025 à la Villa Rohannec’h.

Cette étape de travail réunit l’artiste chorégraphe Soa Le Clec’h, la plasticienne et performeuse Michiko Fou, ainsi que les interprètes Speedy Gwadallez et Lhatsun Lé.

Présentation des travaux en cours sous la forme d’une performance dansée entre hip-hop, dancehall et contemporain, interrogeant les contraintes et conditionnements des corps féminins liés aux normes sociales et aux structures patriarcales. .

Villa Rohannec’h 9 Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 32 94

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English :

L’événement Spectacle Amazones 2.0 Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme