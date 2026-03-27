Atelier de Danse Villa Rohannec’h Villa Rohannec’h Saint-Brieuc
Atelier de Danse Villa Rohannec’h Villa Rohannec’h Saint-Brieuc samedi 11 avril 2026.
Atelier de Danse Villa Rohannec’h
Villa Rohannec’h 9 Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11 14:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Avec Jean-Christophe Maas et le Studio 26 Bis Atelier Danse
Après une séance d’échauffement, l’apprentissage de courtes séquences chorégraphiques, d’exercices et de jeux permettront à l’ensemble des participants de ressentir et provoquer des états émotionnels, des situations de groupes… Laissez-vous guider par Jean-Christophe Maas qui propose ce stage en partenariat avec Le 26 Bis Atelier Danse en amont de sa résidence de création à la villa Rohannec’h pour sa performance “Horizon crépuscule, dans l’entre monde”.
Dans le parc de Rohannec’h (repli en cas de pluie). Réservation avant le 6 avril. .
Villa Rohannec’h 9 Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 32 94
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English :
L’événement Atelier de Danse Villa Rohannec’h Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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