Atelier de Danse Villa Rohannec’h Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Atelier de Danse Villa Rohannec’h

Villa Rohannec’h 9 Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11 14:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Avec Jean-Christophe Maas et le Studio 26 Bis Atelier Danse

Après une séance d’échauffement, l’apprentissage de courtes séquences chorégraphiques, d’exercices et de jeux permettront à l’ensemble des participants de ressentir et provoquer des états émotionnels, des situations de groupes… Laissez-vous guider par Jean-Christophe Maas qui propose ce stage en partenariat avec Le 26 Bis Atelier Danse en amont de sa résidence de création à la villa Rohannec’h pour sa performance “Horizon crépuscule, dans l’entre monde”.

Dans le parc de Rohannec’h (repli en cas de pluie). Réservation avant le 6 avril. .

Villa Rohannec’h 9 Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 32 94

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L’événement Atelier de Danse Villa Rohannec’h Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme