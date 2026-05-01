Atelier créatif Fête des mères Le Phare Espace Part’AgeS Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Atelier créatif Fête des mères Le Phare

Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-20

La fête des mères approche… Exprimez votre créativité et originalité lors de cet atelier pour offrir un cadeau unique et fait main. A partir de 6 ans. .

Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48

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English :

L’événement Atelier créatif Fête des mères Le Phare Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-04-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme