Atelier créatif Fête des mères Le Phare Espace Part’AgeS Saint-Brieuc
Atelier créatif Fête des mères Le Phare Espace Part’AgeS Saint-Brieuc mercredi 20 mai 2026.
Saint-Brieuc
Atelier créatif Fête des mères Le Phare
Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 12:00:00
Date(s) :
2026-05-20
La fête des mères approche… Exprimez votre créativité et originalité lors de cet atelier pour offrir un cadeau unique et fait main. A partir de 6 ans. .
Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48
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English :
L’événement Atelier créatif Fête des mères Le Phare Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-04-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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