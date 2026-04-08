Saint-Brieuc

Pêche à pied avec Monsieur Jean

baie de st brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 14:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Une activité nature enrichissante et vivifiante !

Venez explorer les trésors du milieu marin lors d’une immersion unique. Accompagné par Monsieur JEAN, véritable passionné du littoral, initiez-vous aux gestes d’une pêche durable et respectueuse de l’environnement.

Au fil de nos balades sensorielles, découvrez cet écosystème fascinant

Observez la faune cachée sous les rochers.

Touchez et goûtez aux saveurs iodées du bord de mer

Apprenez par la pratique les techniques d’une pêche à pied responsable et durable

Le confort avant tout On s’occupe de l’équipement !

Partez l’esprit léger nous vous prêtons tout le matériel de pêche (outil, panier) nécessaire à votre activité.

Besoin d’un équipement personnel ? Vous avez également la possibilité d’acheter vos propres outils directement sur place avant le départ, ou via notre service Click & Collect sur le site.

À noter Nos sorties sont rythmées par le cycle des marées pour vous offrir le meilleur de la nature en toute sécurité.

Chaque date propose une thématique différente !

SPÉCIAL GROUPES Organisez votre sortie sur-mesure en bord de mer .

Centres de loisirs, sorties scolaires, classe de mer, associations, clubs, Comité d’entreprise, EVJF EVG, réunions de familles ou entre amis etc..

Contactez moi pour un devis sur mesure à monsieur.jean.guide@gmail.com .

baie de st brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Pêche à pied avec Monsieur Jean Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-04-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme