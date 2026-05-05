Fête de la Bretagne et 10 ans du Ti ar Vro – l’Ôté, Ti ar Vro-l’Ôté, Saint-Brieuc

Fête de la Bretagne et 10 ans du Ti ar Vro – l’Ôté Jeudi 14 mai, 16h00 Ti ar Vro-l’Ôté Côtes-d’Armor

8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T16:00:00+02:00 – 2026-05-14T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-14T16:00:00+02:00 – 2026-05-14T23:59:00+02:00

La fédération Telenn organise un fest-deiz ha noz dans le cadre de la Fête de la Bretagne et des 10 ans du Ti ar Vro – l’Ôté. Venez fêter ce bel événement avec nous !

Au programme, des jeux, de la musique, de la danse et surtout beaucoup de plaisir !

Nous commencerons par un fest-deiz à 16h avec nos associations et certains participants des sessions de musique bretonne : Nevezadur (Anaïs et Kelian, Chantal et Véronique), Dañserien ar Goued, SKV (Sonerien ha Kanerien Vreizh), C’hwibuluc’h et le duo Guillou/Paulic.

À 18h nous enchaînerons avec un fest-noz où vous retrouverez sur scène Mod Kozmik, Ya Ka, Kemm, les duos Barbier/Creignou, Jouve/Le Guennec, Laizet/Launay et Treguier/Perret.

Restauration et buvette sur place.

Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ [{« type »: « email », « value »: « contact@tiarvro-santbrieg.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 96 77 31 91 »}] Maison des cultures de Bretagne

Venez célébrer la Fête de la Bretagne et les 10 ans du Ti ar Vro – l’Ôté avec nous ! Fête de la Bretagne 10 ans

Telenn