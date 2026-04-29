Humour Ailleurs Romain Oliviero Théâtre de Poche Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Humour Ailleurs Romain Oliviero

Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Avec Ailleurs, Romain Oliviero s’inscrit dans la nouvelle génération d’humoristes qui mêlent récit personnel, incarnation et interaction avec le public.

Issu des scènes ouvertes et des festivals d’humour, ce jeune artiste morbihannais construit un spectacle à la fois autobiographique, sensible et rythmé, dans lequel il explore le passage à l’âge adulte à travers le regard d’un trentenaire encore en décalage avec son époque.

Entre naïveté assumée et lucidité, il compose une galerie de personnages singuliers et invite le spectateur à partager ses doutes, ses aspirations et ses contradictions.

Un spectacle en mouvement, déjà remarqué sur plusieurs scènes en France, et qui confirme l’émergence d’un artiste à suivre.

Sur réservation. .

Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Humour Ailleurs Romain Oliviero Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-04-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme