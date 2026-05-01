Animation Fête de la Bretagne et 10 ans du Ti ar Vro l’Ôté Ti ar Vro l’Ôté Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Animation Fête de la Bretagne et 10 ans du Ti ar Vro l’Ôté

Ti ar Vro l’Ôté 138 Rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 16:00:00

fin : 2026-05-14 23:59:00

Date(s) :

2026-05-14

La fédération Telenn organise un fest-deiz ha noz dans le cadre de la Fête de la Bretagne et des 10 ans du Ti ar Vro l’Ôté. Venez fêter ce bel événement avec nous !

Au programme, des jeux, de la musique, de la danse et surtout beaucoup de plaisir !

Nous commencerons par un fest-deiz à 16h avec nos associations Nevezadur (Anaïs et Kelian, Chantal et Véronique), Sonerien ar Goued, SKV (Sonerien ha Kanerien Vreizh) et le duo Guillou/Paulic, ainsi que le groupe C’hwibu Luc’h.

À 18h nous enchaînerons avec un fest-noz où vous retrouverez sur scène Modkozmik, Ya Ka, Kemm, les duos Barbier/Creignou, Jouve/Le Guennec, Laizet/Launay et Treguier/Perret.

Restauration et buvette sur place. .

Ti ar Vro l’Ôté 138 Rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation Fête de la Bretagne et 10 ans du Ti ar Vro l’Ôté Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-04-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme