Festival Art Rock Multilieux Saint-Brieuc

Festival Art Rock

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Elu en 2018 Meilleur Festival Urbain de France, Art Rock revient cette année faire vibrer Saint-Brieuc au rythme de spectacles, expos, rencontres et concerts. Art Rock, c’est le festival qui berce nos printemps et nos rentrées, une promesse de moments de partage artistique à la générosité sans égale. Des éditions qui font la part belle, au côté des têtes d’affiche, aux artistes émergents, aux collaborations inattendues, à la joie pure de la scène. On s’y précipite ! .

