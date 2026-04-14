Lucien Bailly, musée de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc

Lucien Bailly Samedi 23 mai, 17h00 musée de Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Les élèves ont découvert le travail du photographe Lucien Bailly et ont étudié une ou plusieurs œuvres conservées au musée au cours de l’année. À partir de ces œuvres issues des collections des Musées de France, ils ont appris à les interpréter et s’en sont inspirés pour réaliser leurs propres productions artistiques. Ils ont également conçu une médiation autour des œuvres étudiées, destinée à être présentée à des visiteurs. Ces productions prennent la forme d’analyses ou de développements spontanés, nourris par l’imaginaire et la sensibilité des élèves face aux œuvres.

musée de Saint-Brieuc 2, rue des lycéens martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 62 55 20 https://www.saint-brieuc.bzh

La classe, l’œuvre !

©musée de Saint-Brieuc