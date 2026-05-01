Événement Nuit Européenne des Musées Musée d’art et d’histoire Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Événement Nuit Européenne des Musées

Musée d’art et d’histoire 2 rue des Lycéens Martyrs-Cour F. Renaud Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:30:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Cette année, la Nuit européenne des musées et le festival Art Rock ont lieu le même week-end. À cette occasion, le musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc ouvre ses portes en nocturne.

En pleine effervescence du festival Art Rock, le musée ouvrira ses portes de 15h30 à 22h30, permettant

ainsi aux riverains et aux festivaliers de découvrir les collections dans une ambiance singulière.

Plusieurs animations gratuites seront proposées tout au long de la soirée

• Visites flash Restituer Vénus (dès 16h) Des formats de médiation courts et dynamiques pour explorer les œuvres clés de l’espace-exposition sans contrainte de temps.

• Atelier créatif Un espace dédié à la création de badges sera ouvert à tous les visiteurs, petits et grands, pour repartir avec un souvenir personnalisé de la soirée.

• Mise en lumière nocturne Dès la tombée de la nuit, le musée se parera d’un éclairage coloré spécifique, transformant la perception du lieu et s’inscrivant dans l’esthétique visuelle du week-end. .

Musée d’art et d’histoire 2 rue des Lycéens Martyrs-Cour F. Renaud Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 20

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English :

L’événement Événement Nuit Européenne des Musées Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-12 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme