Animation Fête du Lait Bio Ferme Ar Goued Saint-Brieuc
Animation Fête du Lait Bio Ferme Ar Goued Saint-Brieuc dimanche 31 mai 2026.
Saint-Brieuc
Animation Fête du Lait Bio
Ferme Ar Goued 95 Rue de Berrien Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 13:00:00
Date(s) :
2026-05-31
La Fête du Lait Bio revient dans les Côtes d’Armor !
Le principe déguster un délicieux p’tit déj avec des produits 100% bio et locaux, visiter les fermes pour tout savoir sur la BIO et profiter d’animations gratuites pour petits et grands !
Sur réservation. .
Ferme Ar Goued 95 Rue de Berrien Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 84 64 70 59
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English :
L’événement Animation Fête du Lait Bio Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-04-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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