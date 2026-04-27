Animation Fête du Lait Bio Ferme Ar Goued Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Animation Fête du Lait Bio

Ferme Ar Goued 95 Rue de Berrien Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 13:00:00

Date(s) :

2026-05-31

La Fête du Lait Bio revient dans les Côtes d’Armor !

Le principe déguster un délicieux p’tit déj avec des produits 100% bio et locaux, visiter les fermes pour tout savoir sur la BIO et profiter d’animations gratuites pour petits et grands !

Sur réservation. .

Ferme Ar Goued 95 Rue de Berrien Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 84 64 70 59

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English :

L’événement Animation Fête du Lait Bio Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-04-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme