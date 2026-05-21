Le PHARE monte le son Espace Part’AgeS Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Le PHARE monte le son

Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Karaoké, blind test, quiz, challenge danse viens chanter, jouer, danser et rire en famille, entre ami.es ou en solo ! Soirée animée par Le Marco Show. Buvette tenue par les bénévoles du PHARE. Ouvert à toutes et tous, petits et grandes ! .

Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48

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English :

L’événement Le PHARE monte le son Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-21 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme