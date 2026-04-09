Exposition peinture Hilarie Couture Office de Tourisme Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Exposition peinture Hilarie Couture

Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 09:30:00

fin : 2026-07-03 12:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Hilarie Couture a enseigné la peinture à l’huile à l’Université St. Francis de Fort Wayne, dans l’Indiana, aux États-Unis. Elle croit en l’importance de transmettre son savoir et d’aider d’autres artistes. Elle adore la peinture. Sa plus grande passion est de peindre des portraits, même si son art s’exprime aussi de manière narrative romantique.

Cette exposition Moments proches et lointains présente des oeuvres issues de ses nombreuses expériences qu’elle a souhaité immortaliser. Certaines seront peut-être familières, d’autres proviennent de régions où elle a vécu ou voyagé…

Exposition à découvrir aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme. .

Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition peinture Hilarie Couture Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-04-09 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme