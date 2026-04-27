Théâtre Le Horla par la Cie Quai Ouest Théâtre de Poche Saint-Brieuc
Théâtre Le Horla par la Cie Quai Ouest Théâtre de Poche Saint-Brieuc vendredi 29 mai 2026.
Saint-Brieuc
Théâtre Le Horla par la Cie Quai Ouest
Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
C’est du choc entre réel et surnaturel que les récits fantastiques du XIXème siècle, comme Le Horla, tirent l’essentiel de leur force.
Le protagoniste est en proie à une terreur inexplicable, ses nuits sont hantées par un cauchemar récurrent au cours duquel il est agressé par un être invisible qui se nourrit de sa vie pendant son sommeil. Il sent qu’il tombe sous l’emprise de la créature qu’il nomme Le Horla. L’homme glisse lentement vers la folie… ou la vérité?
Dans cette adaptation scénique du texte de Maupassant, le trouble monte lentement, entre lumières inquiétantes et musique organique. Violoncelle à l’arrière-plan, gestes tranchés, tension constante une plongée à vif dans les abysses du doute et de l’invisible.
Sur réservation. .
Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Théâtre Le Horla par la Cie Quai Ouest Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-04-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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